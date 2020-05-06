Nijerya'da Boko Haram ve silahlı çetelere operasyon düzenlendi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü ve silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 489 kişi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, Boko Haram örgütü ve silahlı çetelere yönelik operasyonlarla ilgili, başkent Abuja'da basın açıklaması düzenledi.

Eneche, "Ülkenin kuzeydoğusunda 18 Mart-5 Mayıs arasında yürütülen operasyonlarda 343 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Öldürülenler arasında Boko Haram'ın kilit isimlerinin de bulunduğunu aktaran Eneche, "Hava bombardımanlarının da gerçekleştirildiği operasyonlarda birçok terörist ağır şekilde yaralandı." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enenche, operasyon yapılan bölgelerdeki sivillerin güvenli bölgeye alınarak sivil can kayıplarının önüne geçildiğini belirterek, "Örgüte ait çok sayıda mühimmat imha edildi ancak bazı askerler de hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi.

Ülkenin kuzeyindeki Katsina ve Zamfara eyaletlerinde güvenliği tehdit eden silahlı çetelere de operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Enenche, "İki eyalette düzenlenen operasyonlarda 146 çete üyesi öldürüldü." şeklinde konuştu.

Boko Haram örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken son yıllarda silahlı çeteler de güvenliği tehdit etmeye başladı.