  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da Boko Haram operasyonu
Dünya

Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 05:59:00 -
Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü aktaran Onyeuko, birçoğunun da yaralı kaçtığını kaydetti.

Onyeuko, örgütün sığınaklarının imha edildiğini ve örgüte ait iki silahlı aracın yanı sıra önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

Avrupa Birliği'nden çarpıcı Türkiye itirafı

"Oruç Reis" ve "Barbaros Hayrettin Paşa" gemilerinin isimlerinin Brüksel'de her gün anılır hale geldiğini belirten AB Güvenlik Politikası Yü..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay