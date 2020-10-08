Nijerya'da bir ay içinde 160 kişi öldürüldü
İç çatışmalara sahne olan Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 160 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya basınında çıkan haberlerde ülkede eylül ayında terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 160 kişi öldü.
Hayatını kaybedenlerin arasında 25 asker ve 12 polisin bulduğu kaydedilen haberlerde, 50'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Bu süre zarfında ülkenin farklı bölgelerinde 46 kişinin kaçırıldığı da belirtildi. Eylül ayında çok sayıda Boko Haram ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.