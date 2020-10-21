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Dünya Nijerya'da askerler göstericilere ateş açtı
Dünya

Nijerya'da askerler göstericilere ateş açtı

Nijerya'da 2 haftadır polis şiddetine karşı başlatılan gösterilerde ülkenin en büyük kenti Lagos'ta askerler göstericilere ateş açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 05:21:00 -
Nijerya'da askerler göstericilere ateş açtı

Nijerya'nın Lagos kentinde askerlerin göstericilere ateş açması sonrası en az 20 kişi ölürken, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü de (Amnesty International) göstericilere ateş açıldığını ve ölümleri teyit eden kanıtlara ulaştıklarını açıkladı.

Nijerya ordusu ise resmi Twitter hesabından askerlerin ateş açtığına dair haberlerin görsellerini "yalan haber" olarak nitelendirdi.

Ülkede çoğu bölgede 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'da protestolar, polis bünyesinde kurulan Özel Hırsızlıkla Mücadele biriminin (Sars) insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle, 7 Ekim'de başlamıştı. Baskılar üzerine birim feshedildi ancak eylemler sona ermedi.

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