Nijerya'da 43 tarım işçisini boğazlarını keserek katlettiler

Boko Haram ve DEAŞ'in Batı Afrika kolunun aktif olduğu bölgede, son aylarda düzenlenen en kanlı saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

"Teröristlerin cinayetleri akılalmaz"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari "Çalışkan çiftçilerimizin Borno eyaletinde teröristler tarafından öldürülmesini kınıyorum. Tüm ülke bu anlamsız cinayetlerden sarsıldı. Düşüncelerim yas tutan ailelerle" dedi. Sözcüsü Garba Shehu'ya göre Buhari ayrıca, "Teröristlerin cinayetleri akılalmaz" diye konuştu.

"43 ceset bulduk"

Saldırıdan kurtulanlara yardımcı olan bir milis, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "43 ceset bulduk, hepsi katledilmişti, altı kişi de ağır yaralıydı" dedi. Daha sonra başka cesetlerin de bulunduğu bildirilirken, kurbanların sayısı tam olarak bilinmiyor. 15 kadının da kaçırıldığı gelen haberler arasında.