  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul kurban satışları başladı!
Çin'de çok sayıda balina karaya vurdu
Suudi Arabistan’dan kritik petrol kararı!
İran'da vaka sayısı hızla artıyor
Dünya Nijerya'da 13 okul kapatıldı! 140 öğrenci kaçırıldı
Dünya

Nijerya'da 13 okul kapatıldı! 140 öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 140 öğrencinin kaçırılmasının ardından 13 okul kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 14:44:00 -
Nijerya'da 13 okul kapatıldı! 140 öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, dün silahlı kişilerin 140 öğrenciyi kaçırmasının ardından 13 okul kapatıldı.

Kaduna Eyaleti Eğitim Bakanlığı Kalite Güvence Otoritesi Direktörü Umma Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, dün yaşanan olayın ardından eyalet hükümetinin, 13 okulun bir sonraki emre kadar kapalı kalması talimatını verdiğini belirtti.

Tüm okulların hükümetin kararına uyması çağrısında bulunan Ahmed, "Bu talimata uymadığı tespit edilen okullara yaptırım uygulanacak." dedi.

Silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist lisesine düzenlediği saldırıda 140 öğrenci kaçırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay