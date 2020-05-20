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Nijerya'da 10 Çinli kaçak madenci yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:54:51 -
Nijerya'da 10 Çinli kaçak madenci yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 Çinli kaçak madencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Osun Operasyon Sözcüsü Amitolu Shittu, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Itagunmodi, Igun ve Ariye bölgelerinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 10 Çinli kaçak madencinin gözaltına alındığını ifade eden Shittu, maden ocağında kullanılan makine ve aletlere el konulduğu söyledi.

Shittu, yakalananların yargılanacağını ve tazminat ödeyeceklerini kaydetti.

Osun eyaletinde iki hafta önce kaçak madencilere düzenlenen operasyonlarda aralarında 17'si Çinli olmak üzere 27 kaçak madenci yakalanmıştı.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.

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