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Aktüel Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
Aktüel

Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:33:56 -
Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 66 bin 383'e, Gana'da da 50 bin 874'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 155 artarak 66 bin 383'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1167 oldu.

Hastalığa yakalanan 62 bin 76 kişinin iyileştiği ülkede, 3 bin 140 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan Gana'da Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 49 bin 405'e ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 576 bine yakın Kovid-19 testi yapıldı ve vaka sayısı son 24 saatte 155 artarak 50 bin 874'e çıktı.

Ülkede halen 1146 aktif vakanın tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 49 bin 405'e yükseldi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 323 kişi yaşamını yitirdi ve ülkede bir haftadır virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

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