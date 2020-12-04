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Aktüel Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Aktüel

Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:22:49 -
Nijerya ve Gana'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor

ABUJA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı Nijerya'da 68 bin 303'e, Gana'da 51 bin 667'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 343 artarak 68 bin 303'e çıktı.

Son vakalarla, Nijerya'da ağustos ayından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1179 oldu.

Hastalığa yakalanan 64 bin 291 kişinin iyileştiği ülkede, 2 bin 833 kişinin tedavisi sürüyor.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 592 bin 285 Kovid-19 testi yapıldı ve vaka sayısı 51 bin 667'ye ulaştı.

Ülkede halen 797 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 50 bin 547'ye yükseldi.

Gana'da iki haftadır virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmezken, ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 323 kişi yaşamını yitirdi.

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