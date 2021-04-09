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Dünya Nijerya ordusu 24 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi
Dünya

Nijerya ordusu 24 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 24 çete üyesi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 01:23:00 -
Nijerya ordusu 24 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, ordunun eyaletin Birnin Gwari bölgesindeki ormanda silahlı çetelere hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırıda 24 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin yaralanarak kaçtığını kaydetti.

Saldırıda çetelerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Aruwan, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

 

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