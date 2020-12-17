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Dünya Nijerya kara sınırlarını açma kararı aldı
Dünya

Nijerya kara sınırlarını açma kararı aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gümrük kaçakçılığı ile mücadele kapsamında uzun süredir kapattığı kara sınırlarını açmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 00:59:00 -
Nijerya kara sınırlarını açma kararı aldı

Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, başkent Abuja'da düzenlenen Federal Yürütme Konseyi toplantısına katıldı.

Ahmed, burada yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkenin kara sınırlarını yeniden açılmasını onayladığını belirtti. İlk aşamada ülkenin güneybatı ve kuzeybatısındaki 4 sınırın yarından itibaren açılacağını duyuran Ahmed, diğer sınırların ise daha sonra açılacağını ifade etti.Ahmed, ülkede pirinç gibi ürünlerin ithalatına getirilen kısıtlamaların devam edeceğini de söyledi. Nijerya, yaklaşık 1,5 yıl önce ülkede gümrük kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele etmek için tüm kara sınırlarını kapatmıştı.

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