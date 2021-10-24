  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nijerya, dijital para birimini piyasaya sürüyor
Ekonomi

Nijerya, dijital para birimini piyasaya sürüyor

Nijerya, dijital para birimi "e-Naira"yı yarın piyasaya sürecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:17:00 -
Nijerya, dijital para birimini piyasaya sürüyor

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından dijital para birimi "e-Naira"yı pazartesi piyasaya süreceğini bildirdi.

CBN Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki ödeme sistemini iyileştirme amacıyla yarından itibaren e-Naira'yı piyasaya süreceğini belirtti.

E-Naira'nın müşterilerin banka hesaplarında mevcut fonları tutabilecekleri bir cüzdan işlevi göreceğini aktaran Emefiele, "Bu nedenle e-Naira, paranın evriminde ileriye doğru büyük bir adım ve CBN, e-Naira'nın fiziksel Naira gibi herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamaya kararlı." ifadesini kullandı.

Kripto para kullanımında dünyada ilk sıralarda bulunan Nijerya'da şubat ayında, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor
Gündem

Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor

Almanya'da artan enflasyon halkı isyan ettirdi. Akaryakıt fiyatlarında rekor kıran Almanya’da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için ko..
O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet
Gündem

O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet

Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN, Ukraynalı Practica firmasına Kozak-2M1 zırhlı araçlarını silahlandırması için uzaktan kumandal..
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Gündem

Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

Ordu'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay