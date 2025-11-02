Haçlı Seferine çıkan ABD'ye işbirliği çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyanlara yönelik saldırılar gerekçesiyle orduya “hazırlık” talimatı verdi. Trump, olası bir harekâtın “acımasız ve tatlı” olacağını söyleyerek dikkat çekti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD’nin ülkesini “özel endişe duyulan ülkeler” listesine yeniden dahil etmesine ve eski Başkan Donald Trump’ın Nijeryalı Hristiyanlara yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Tinubu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Nijerya’nın dini baskıya karşı olduğunu ve böyle bir uygulamayı asla teşvik etmediğini vurguladı.

“Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir” diyen Tinubu, Hristiyan ve Müslüman liderlerle hükümetin 2023’ten bu yana açık ve samimi bir diyalog yürüttüğünü belirtti.

TRUMP’IN “HRİSTİYANLAR TEHLİKEDE” İDDİASINA RED

Donald Trump, 31 Ekim’de Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Nijerya’yı ülkedeki Hristiyanlara yönelik katliamlar nedeniyle “özel endişe duyulan ülke” ilan etmişti. Tinubu ise bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Trump’ın Nijerya’yı “dini hoşgörüsüz” bir ülke olarak tanımlamasının hem adaletsiz hem de hükümetin gösterdiği çabaları görmezden geldiğini söyledi.

“Bu değerlendirme, hükümetimizin tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü koruma yönündeki samimi çabalarını göz ardı etmektedir” diyen Tinubu, ülkesinin ulusal kimliğinin temelinde dini özgürlük ve hoşgörü olduğunu vurguladı.

ABD’YE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Açıklamasında ABD’ye ve uluslararası topluma da mesaj gönderen Tinubu, tüm inanç gruplarının korunması konusunda anlayış ve işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu. Tinubu, “Nijerya, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşlarının haklarını anayasal güvence altında korumaktadır” ifadelerini kullandı.

Tinubu’nun çıkışı, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’daki dini yapıya ve hükümetin din temelli çatışmalara karşı denge politikalarına dair uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.