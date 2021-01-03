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Dünya Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı yükseldi
Dünya

Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı yükseldi

Nijer'de Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:48:00 -
Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı yükseldi

Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı.

Saldırıda ölenlerin sayısı dün 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

 

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