  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijer'de savaş gibi operasyon! Çok sayıda terörist öldürüldü
Dünya

Nijer'de savaş gibi operasyon! Çok sayıda terörist öldürüldü

Nijerya ordusu tarafından Mali sınırında düzenlenen operasyonda 56 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 01:54:00 -
Nijer'de savaş gibi operasyon! Çok sayıda terörist öldürüldü

Nijer Ordusunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, 7 askerin hayatına mal olan saldırının ardından Mali sınırına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 56 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 13'ünün de yakalandığı kaydedildi.

Hafta başında askerleri taşıyan araç, Mali sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde teröristlerce pusuya düşürülmüş, olayda 7 asker yaşamını yitirmişti.

Bu, Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi'de aralık başından beri gerçekleşen üçüncü saldırı olmuştu.

Tillaberi, aralığın ilk haftasında 2 saldırıya sahne olmuş, 4 asker hayatını kaybetmişti.

Bölgede, 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı
Gündem

Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı

Yunanistan'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, deprem Atina'nın kuzey batısındaki Fakis bölgesinde ya..
Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi
Gündem

Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." de..
Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı
Teknoloji

Soğuk Savaş döneminde tehditti şu an halen etkin! Rusya asıl adımını attı

Rusya'nın Stratejik Nükleer Kuvvetleri, Tu-95 strateji bombardıman uçağının geliştirilmiş son versiyonunu teslim aldı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay