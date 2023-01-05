Nihayet Cumhurbaşkanı adayını konuşmak akıllarına geldi! Temel Amca’nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Altılı Masa’da adaylık konusunun açılacağını söyleyen Karamollaoğlu, daha önce açılmadığını belirtti. Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz’ dedi.

Gelecek Partisi’nin ev sahipliğiyle Altılı Masa bugün bir araya geliyor. Görüşmenin gündeminde, Altılı Masa’nın hükümet programı niteliğindeki ‘Temel Politikalar’ belgesi var. Masada başörtüsüne ilişkin anayasa teklifinde nasıl bir tutum alınacağı da konuşulacak.

Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını bahsini tartışmaya açacağını öne sürdü. Karamollaoğlu’nun sorulara verdiği cevaplar şöyle;

“Altılı Masa’da adaylık konusu açılır mı?”

“Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz.

Daha önce açılmadı değil mi?

Yok, başkanlık genelde konuşulmadı. Arada sırada söylenmiş olması, konuşulduğu manasına gelmez.

Bu kez?

“Ne yapalım” diye düşünülür en azından.

İki ihtimalden söz ediliyor. “Atlılı Masa’dan biri olsun” ya da “Altılı Masa’nın liderleri adaya karar versin.” Hangisine sıcaksınız.

Altılı Masa’dan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz “İlle de genel başkanlardan biri olsun” demedik. Ama “Genel başkanlar olamaz” da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı.

Son demecinizde “Kılıçdaroğlu’nun şansı yüksek” dediniz.

Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip beyin önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım.

Yavaş ve İmamoğlu’nu zayıf bulduğunuz düşünüldü.

Öyle de demedim. Onlar da önde gözüküyor. Ama İmamaoğlu’nun görevden alınması noktasına gelirse, “Tayyip Bey alır görevden,” o manada söyledim. O yanlış anlaşıldı belki. Öyle bir noktaya geldik ki, adalet mekanizması, onun kararları dışında karar almaya cüret edemiyor.

Çoklu aday ihtimaline nasıl bakıyorsunuz?

Sıcak bakmıyorum. Bir aday üzerinde ittifak sağlanmalı.”