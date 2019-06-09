Nihat Zeybekci'den Koç Holding'in savunmasına cevap gecikmedi

Gezi kalkışması sırasında Taksim’deki otelini vandallara açan Koç Holding, son olarak CHP’nin İstanbul adayına tahsis ettiği uçakla gündeme geldi. Uçağın tahsis edilmesine ilişkin gelen eleştirilere karşılık, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Koç Holding’e cevap, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi.

Zeybekci, "2017'de kullanılan Koç Holding'e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır" dedi.

“Şahsım ve ekibim adına uçak kiralamadık”

Zeybekcı açıklamasında, "4 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığım döneminde, 'Devletimiz adına davet edildiğimiz' ziyaret ve programlarda, zaman zaman ev sahibi kurum veya kuruluşlar tarafından sağlanan farklı ulaşım araçları ve bunlarla birlikte uçak da kullanılmıştır." ifadelerine yer veren Zeybekci, "2017'de de kullanılan Koç Holding'e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır. Ekonomi Bakanlığım döneminde, temsil etmekten gurur duyduğum devletimin resmi uçakları haricinde, Bakanlık tarafından, ne şahsım ne de basın ekibim adına özel uçak kiralanarak kullanılmamıştır." dedi.

Koç Holding'den "özel uçak" açıklaması:

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