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Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk tiyatro oyunu sahnelendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, ilk tiyatro organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

17 Mart 2019 Pazar 13:47
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk tiyatro oyunu sahnelendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, ilk tiyatro organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ilk oyun Geç Kalanlar, büyük beğeni topladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ilk tiyatro organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nca hazırlanan Geç Kalanlar adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu. Usta oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği oyun, Fatma Yıldız Salonu’nda ilk kez seyircilerle buluştu. Oyuna Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Sanatımız daim olsun”


Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda ilk kez bir tiyatro oyunu sergileneceği için özel bir ana tanıklık ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, “Kongre ve Kültür Merkezimizin açılışını yapmıştık ama bu salonu hiç kullanmamıştık. Bugün ilk defa bu salonumuzu kullanıyoruz. Bu salonumuz akustiği ile döner sahnesiyle birlikte tiyatro için dizayn edildi. Salonumuz hayırlı uğurlu olsun. Emek veren yönetmenize ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sanatımız daim olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:47
  1. kültür
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