  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nihat Özdemir'in test sonucu belli oldu
Spor

Nihat Özdemir'in test sonucu belli oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığı ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:56:00 -
Nihat Özdemir'in test sonucu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amacı cumhurbaşkanı olmak değil! Kılıçdaroğlu'nun boş hayali ortaya çıktı
Siyaset

Amacı cumhurbaşkanı olmak değil! Kılıçdaroğlu'nun boş hayali ortaya çıktı

Son günlerde 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının cumhurbaşkanlığı olmadığı,..
Gelin ve damada düğünde büyük şok! Gözyaşlarına boğuldular
Gündem

Gelin ve damada düğünde büyük şok! Gözyaşlarına boğuldular

Bursa’da hayatlarının en güzel anlarını yaşayarak dünya evine girmeye hazırlanan gelin ve damat büyük şok yaşadı. Düğüne gelen ekiplerin kes..
ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti
Dünya

ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti

İki ülke yetkilileri bir araya geldi. ABD ordusu, Güney Kore'deki 12 askeri bölgeyi ev sahibi ülkeye iade etti.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay