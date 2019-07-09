Nihat Özdemir ve Fikret Orman, basın toplantısı düzenleyecek TFF Başkanı Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Orman, yarın düzenleyecekleri basın toplantısında yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili bilgilendirme yapacak



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyecek. Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yayımlanan Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili Özdemir ve Orman'ın, kamuoyuna bilgilendirme yapacağı belirtildi. Vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen basın toplantısının saat 11.00'de başlayacağı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.