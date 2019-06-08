Nihat Özdemir, Noel Le Graet ile bir araya geldi A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile oynayacağı 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile oynayacağı 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen görüşmede; UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, Selim Soydan, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Nuri Akın, Hasan Akıncıoğlu, Mustafa Hacıkerimoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Florence Hardouin yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nu çok beğendiğini belirten Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Başkan Nihat Özdemir’e Türkiye’de çok iyi ağırlandıklarını belirterek teşekkür etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet maç öncesinde karşılıklı başarı dileğinde bulunurken, organizasyon hediye takdimleriyle sona erdi.

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