Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk olacak - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın Anadolu Ajansı Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunacak



İSTANBUL(AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak. AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özdemir, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 11.00'de başlayacak.



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