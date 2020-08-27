Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme! Oğlu açıkladı

Geçtiğimiz gün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun hastanede tedavisi sürüyor.

İlk önce ciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılığı belirtilen Hatipoğlu’nun daha sonradan asistanı tarafından koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Hatipoğlu ise yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti;

"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"

Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada solak camia tarafından çirkin ve insanlık dışı paylaşımlar yapılırken sevenleri ünlü ilahiyatçının bir an önce sağlığına kavuşabilmesi için dua etti. Hastanede tedavisi devam eden Hatipoğlu’nun son sağlık durumu ile ilgili oğlu Osman Hatipoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

Durumu iyiye gidiyor

Babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Osman Hatipoğlu şunları ifade etti;

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."