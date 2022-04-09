Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran hadsizlik! "Önce edeb, sen kimsin ya!"

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları cevaplıyor.

Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'na izleyicinin hadsiz bir çıkışına tepki gösterdi. Hz. Hamza'yı Müslüman olmadan önce şehit eden Hz Vahşi'ye "Hazreti" denmesini yanlış bulan izleyici, "Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" eleştirisinde bulundu.

Hz. Vahşi hakkında ayet indiğini açıklayan Hatipoğlu bu eleştiri karşısında, "Sen kimsin ya. Edep. Her kitapta bu böyle geçer. Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin? O Resulullah'ın sahabesi... Resullullah "Gözüme görünme" demiş, e o peygamber, sen kimsin! Önce bir edebini takınacaksın, sahabeye karşı. Düşmanlığından ve kininden değil, "amcamı hatırlarım gönlüm kırılır" diyor. Hz Vahşi'yi korumak için böyle diyor. Çünkü Hz. Peygamber'in gönlü birine kırılırsa o helak olur. Peygamberin sahabesine sen nasıl böyle dersin?" ifadelerini kullandı.