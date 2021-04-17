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Gündem Nihat Hatipoğlu'na öyle bir soru sordu ki... İzleyenler hayretler içerisinde kaldı
Gündem

Nihat Hatipoğlu'na öyle bir soru sordu ki... İzleyenler hayretler içerisinde kaldı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan, "Astral seyahat ile gitsek Haccımız kabul olur mu?" sorusu şaşkınlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 14:33:00 -

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programına Muş'tan bağlanan bir genç “Malum pandemi sürecindeyiz. Astral seyahatle (Ruhun bedenden ayrılması) Kabe'ye gidersek Haccımız kabul olur mu?” diye sordu.

Hatipoğlu bu soruya, "Yani dua ile Kabe'ye gidilir. Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Çünkü astral seyahat denemeleri çok doğru olan denemeler değildir. Bizde onlara gerek yok. Kalbi rabıta; namazı kıldıktan sonra gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünme, Medine'yi düşünme... Tasavvufta buna rabıta diyorlar. Kalbi Allah'a bağlamak... Kendinizi orada hissetmeniz olabilir. Ama ruhla beden birbirinden ayrılacak böyle bir seyahat; Bu tür denemelerden uzak durmak gerekir" dedi.

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