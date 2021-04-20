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Gündem Nihat Hatipoğlu, beddua sorusu karşısında kızdı: Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın
Gündem

Nihat Hatipoğlu, beddua sorusu karşısında kızdı: Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl online bağlantı ile izleyenleriyle bir araya gelen Nihat Hatipoğlu, programında aldığı bir soru karşısında kızdı. Babasının sürekli beddua ettiğini ve bunun kabul olup olmayacağını soran izleyiciye cevap veren Hatipoğlu, "Bedduayı kimseye yapmayın. Hak etse bile onu Allah'a bırakın. Baban yanlış yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 19:16:00 -
Nihat Hatipoğlu, beddua sorusu karşısında kızdı: Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın

Her yıl ATV ekranlarından Ramazan programı gerçekleştiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl bir farklılığa giderek izleyenleri ile online bağlantı düzenlemeye başladı. Aldığı birbirinden farklı sorularla sosyal medyanın da sık sık gündemine gelen Hatipoğlu, bu yıl Ramazan'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan programa Bitlis'ten bağlanan Gönül Aklemiz, sorduğu soru ile Nihat Hatipoğlu'nu kızdırdı. Aklemiz, "Benim babam tüm kardeşlerime beddua ediyor. Alışkanlık haline getirmiş. Bedduası kabul olur mu?" diye sordu.

"Kimseyi beddua etmeyin"

Bunun üzerine Hatipoğlu, "Kardeşleriniz bedduayı hak edecek bir şey yaptı mı? Huzursuzluktan ötürü her önüne beddua ediyorsa ama siz babanıza karşı iyiyseniz o bedduanın bir kıymeti yok. Bir beddua yapıldığında beddua dolaşırmış. Beddua, arıyor arıyor bulamıyor. Çünkü senin kardeşin bedduayı hak etmiyor. Ne olur biliyor musunuz? Beddua geri döner döner döner kim beddua etmişse onu döner bulur. Onun için bedduayı kimseye yapmayın. Hak etse bile onu Allah'a bırakın. Baban yanlış yapıyor." diyerek beddua edenlere öfkelendi.

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