0553 313 94 23

Nihat Genç'ten olay sözler! 'PKK'lı Kemalistler'

Nihat Genç, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifaka giren, ittifakı destekleyen ve kendilerine Kemalist diyen CHP'lileri çok sert dille eleştirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:06
Nihat Genç'ten olay sözler! 'PKK'lı Kemalistler'

Nihat Genç, Veryansın TV Youtube kanalında yine tarihe geçecek bir programa imza attı.

Veryansın Tv Youtube kanalında Nihat Genç’in programı Marş’ın 40’ıncı bölümü yayınlandı. Genç, programda HDP ile ittifaka giren, ittifakı destekleyen ve kendilerine Kemalist diyenleri sert dille eleştirdi.

“Cumhuriyet değerlerini unutan CHP’nin PKK ile ittifakına” dikkat çeken Nihat Genç, “9 Eylül’de CHP kuruluşunu kutlayacakmış. Hangi yüzle kutlayacaksınız? Türkiye’de öyle bir hava estirdiniz ki, 10 binlerce insanımızı şehit eden insanlarla ittifak ettiniz, ittifakla kalmadınız susuyorsunuz. Ne zaman sıkışsalar Atatürk posterini de çıkartıyorlar. Bunları destekleyen sanatçılar insan içine çıkamazlar. Bu millet PKK ile ittifaka girenleri denize döker İzmir’de. Kimse bu toprağın değerlerine karşı gelemez” dedi.

CHP’nin tamamen yeni bir yola girdiğini vurgulayan Genç, bu yolun etnik milliyetçilik yolu olduğunun altını çizdi.

Kendilerine Kemalist diyen Yılmaz Özdil, Uğur Dündar gibi isimlerin büyük bir kayış yaşadığını ve omurgalarında bir sakatlık olduğunu belirten Nihat Genç, “Holding yazarlarında böyle bir kaymışlık var. Dik durmak gerek. Memleket tam da bu günlerde dik duracak bir insan arıyor” diye konuştu.

Özdil ile Kaftancıoğlu arasında Leyla ile Mecnun aşkı başladı

Yapılan açıklamalara mizahi bir yaklaşımla değinen Genç, Yılmaz Özdil ve Canan Kaftancıoğlu arasında bir Leyla ile Mecnun aşkı başladığını söyleyerek, “Her gün magazinde olur ya, Bebek’te lokantada yakalandılar gibi… Nedir bu ya?” sözlerini kullandı. Genç, Türk siyasetinin yeni bir kavrama kavuştuğunu bu kavramın da “PKK’lı Kemalistler” olduğunu anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:06
  1. İzmir
  2. Nihat Genç
  3. HDP
  4. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine sanayisinde ülkenin lokomotifi"
    1. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    2. Borsa günü yükselişle tamamladı
    3. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    4. Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    6. Traktörün altında kalan köy muhtarı..
    7. Manisa’da 23 kilo esrar ele geçirildi
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Kayseri'deki bisiklet yarışları..
    10. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    11. Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü
    12. Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik..
    13. Kolon kanseri nedir? | Kolon kanseri..
    14. Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı..
    15. Kestiği ağacın altında kalarak..
    16. Üsküdar’da dev kazanlarda yapılan..
    17. Çorum’da toplu ulaşımda yeni dönem
    18. Nihat Genç'ten olay sözler! 'PKK'lı..
    19. Tuzluca’da Kerbela şehitleri anıldı
    20. 45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor
    21. Kadıköy'deki cinayet
    22. Alkollü olduğu iddia edilen öğretmen..
    23. Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının..
    24. Barınakta nikah kıydılar
    25. Beyazgül öğrencilerin sevincine ortak..
    26. Milli kick boksçuya ‘laf atma’..
    27. Uyuşturucu madde satan 2 kişi..
    28. Çin’den İran’a 400 milyar dolarlık..
    29. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    30. Samsat Belediye Başkanının çevre..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!