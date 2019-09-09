Nihat Genç'ten olay sözler! 'PKK'lı Kemalistler'

Nihat Genç, Veryansın TV Youtube kanalında yine tarihe geçecek bir programa imza attı.

Veryansın Tv Youtube kanalında Nihat Genç’in programı Marş’ın 40’ıncı bölümü yayınlandı. Genç, programda HDP ile ittifaka giren, ittifakı destekleyen ve kendilerine Kemalist diyenleri sert dille eleştirdi.

“Cumhuriyet değerlerini unutan CHP’nin PKK ile ittifakına” dikkat çeken Nihat Genç, “9 Eylül’de CHP kuruluşunu kutlayacakmış. Hangi yüzle kutlayacaksınız? Türkiye’de öyle bir hava estirdiniz ki, 10 binlerce insanımızı şehit eden insanlarla ittifak ettiniz, ittifakla kalmadınız susuyorsunuz. Ne zaman sıkışsalar Atatürk posterini de çıkartıyorlar. Bunları destekleyen sanatçılar insan içine çıkamazlar. Bu millet PKK ile ittifaka girenleri denize döker İzmir’de. Kimse bu toprağın değerlerine karşı gelemez” dedi.

CHP’nin tamamen yeni bir yola girdiğini vurgulayan Genç, bu yolun etnik milliyetçilik yolu olduğunun altını çizdi.

Kendilerine Kemalist diyen Yılmaz Özdil, Uğur Dündar gibi isimlerin büyük bir kayış yaşadığını ve omurgalarında bir sakatlık olduğunu belirten Nihat Genç, “Holding yazarlarında böyle bir kaymışlık var. Dik durmak gerek. Memleket tam da bu günlerde dik duracak bir insan arıyor” diye konuştu.

Özdil ile Kaftancıoğlu arasında Leyla ile Mecnun aşkı başladı

Yapılan açıklamalara mizahi bir yaklaşımla değinen Genç, Yılmaz Özdil ve Canan Kaftancıoğlu arasında bir Leyla ile Mecnun aşkı başladığını söyleyerek, “Her gün magazinde olur ya, Bebek’te lokantada yakalandılar gibi… Nedir bu ya?” sözlerini kullandı. Genç, Türk siyasetinin yeni bir kavrama kavuştuğunu bu kavramın da “PKK’lı Kemalistler” olduğunu anlattı.