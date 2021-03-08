Nihat Genç'ten CHP'li İmamoğlu'na veryansın: Sakine Cansız'ı, Kaftancıoğlu'nu da araya sıkıştırın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Meral Akşener ve Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.

Mesajında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadesini kullanan İmamoğlu, başta İYİ Parti'liler olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekti.

'Sakine Cansız'ı da araya sıkıştırın'

İmamoğlu'na bir tepki de gazeteci Nihat Genç'ten geldi. "İmamoğlu 'kadınlar gününü' HDP eş başkanı Pervin Buldan'a adayarak anıyor." diyen Genç, "İmamoğlu anlaşılan oy uğruna Eş Başkan oluvermiş, utanıp çekinmeyin İmamoğlu, Sakine Cansız'ı Kaftancıoğlu'nu ve PKK'lı kadınları da araya sıkıştırıp kutlayıverin." ifadesini kullandı.

İmamoğlu 'kadınlar gününü' HDP eş başkanı Pervin Buldan'a adayarak anıyor. İmamoğlu anlaşılan oy uğruna Eş Başkan oluvermiş, utanıp çekinmeyin İmamoğlu, Sakine Cansız'ı Kaftancıoğlu'nu ve PKK'lı kadınları da araya sıkıştırıp kutlayıverin.

Terörist Sakine Cansız'ın kitabını İstanbul Kitapçısı'nda satmıştı

Öte yandan İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabını İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunmuştu.

Gelen tepkilerin ardından PKK'lı Cansız'ın kitabı satıştan kaldırılmıştı.