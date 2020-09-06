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Gündem Nihat Genç topa çok sert girdi! “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık”
Gündem

Nihat Genç topa çok sert girdi! “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık”

Yazar Nihat Genç, skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'ikinci Atatürk' benzetmesine sert çıktı. Genç, “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:29:00 -

Yerel seçim öncesi 'her şey güzel olacak' diyerek İstanbullulara palavra sıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'ikinci Atatürk' benzetmesine VeryansınTV yazarı Nihat Genç çok sert çıktı.

 “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık”

Koltuğa oturmasının ardından CHP yandaşları tarafından allanıp pullanan İmamoğlu için  "Yaptığı ettiği hiçbir şey yok. Tek özelliği bin dairesi olması" ifadelerini kullanan Genç, "Bir reklam bir bomba; 'ikinci Atatürk' dediler. Biz burada kalktık iki tokat attık, gazını havasını aldık. Hadi şimdi desinler bakalım, diyemezler." dedi. 

“İmamoğlu’nu evliya yapmışlardı”

Nihat Genç, VeryansınTV'de röportajının devamında İBB Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gündemi işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla meşgul eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun evliya yapıldığı söyledi. Genç, bu duruma kendilerinin karşı çıktığını ifade etti.

İşte Nihat Genç'in söz konusu açıklamasındaki o bölüm: 

"Ekrem İmamoğlu diye bir adam çıktığında ki bu adam yaptığı ettiği hiçbir şey yok. Tek özelliği bin dairesi olması.  Bir reklam bir bomba; 'ikinci Atatürk' dediler. Dediler mi? Biz burada kalktık iki tokat attık, gazını havasını aldık. Hadi şimdi desinler bakalım, diyemezler. Niye?

Çünkü biz burada konuşmalarımızı yaptık. Şimdi o lafı diyemiyorlar artık. Çünkü uçuyorlar saçma sapan. Evliyalara tapan insanlar gibi evliya yapmışlardı. Burada durduk karşı çıktık."

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