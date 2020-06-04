Nihat Genç: Olaylar bugün bitecek ama yarın...

Yazar Nihat Genç, Veryansın TV'de Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs ile ilgili olarak konuştu.

Nihat Genç, koronavirüsün tekrar patlaması halinde yine mücadele vereceklerini söyledi.

Genç, "Ben anladım ki şehir çok yalnız. Bu şehrin neşesi insanlardır. İnsan olmazdan şehir olmaz. Yavaş yavaş normale döneceğiz. Bir daha gelir, yine kavgamızı verip savaşacağız. Şehri koruyacağız. Şehir büyük bir medeniyettir. Bu kavgayı buradan vereceğiz. Biz şehirde doğduk. Bu mücadeleyi vermemiz lazım. Yaşadığımız bir insanlık kavgasıdır. Bunadan sonra doğaya, tenlere, genlere daha dikkat edeceğiz. Artık buraların şakası da kalmadı. Ben şehri çok yalnız gördüm. İlk defa şehrin yalnızlığı beni açtı. Modern insanın yalnızlığını açtı. O yüzden neşemizle, bağırmamızla şehrin yalnızlığını aşacağız. Şehrin çocuklarıyız, bunu kimse unutmasın. Terbiyemiz, geleneğimiz, adetlerimiz burada gelişti. Biz çünkü burada büyüdük" dedi.

"ABD yanıyor"

ABD'de Geroge Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan olaylarla ilgili olarak da kouşan Genç, "ABD yanıyor. Dünyada iç savaşa en yakın ülke ABD'dir. Burada siyah ve beyaz ayrımı bir türlü çözülemedi. Vahşi bir ayrımcılık var. Böyle devam edecek. Ayaklanamalar, yakıp yıkmalar bugün sonlansa da yarın yine başlayacak. Bu durmaz." dedi.