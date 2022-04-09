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Gündem Nihat Genç bombayı patlattı, sosyal medya yıkıldı! "Millet İttifakı'nın adayı belli oldu!"
Gündem

Nihat Genç bombayı patlattı, sosyal medya yıkıldı! "Millet İttifakı'nın adayı belli oldu!"

Gazeteci Yazar Nihat Genç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağını iddia etti. Genç yaptığı paylaşımda ''Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!'' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 21:58:00 -
Nihat Genç bombayı patlattı, sosyal medya yıkıldı! "Millet İttifakı'nın adayı belli oldu!"

Gazeteci yazar Nihat Genç Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti.

''Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç''

Nihat Genç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ''Yeni bir Ekmeleddin vakası daha'' diyerek Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini söyledi.

Genç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!''

 

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