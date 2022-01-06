Nihat Doğan'dan Fox'un "Maske Kimsin Sen?" rezaletine flaş yorum: Müslümanların sabrını mı sınıyorlar?

Jüri koltuğunda Melis Sezen, Doğu Demirkol, Alican Yücesoy ve Eda Ece'nin oturduğu 'Maske Kimsin Sen?' programı, ilk bölümünden itibaren tartışmalara yol açtı. Yarışmadaki maskelerin paganizmi temsil ettiği ve televizyon başındaki çocukları korkuttuğu şikayetleri üzerine, RTÜK harekete geçti ve programa inceleme başlatıldığını duyurdu. Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan şarkıcı Nihat Doğan da, programla ilgili yorumda bulundu.

Nihat Doğan, 'Maske Kimsin Sen?' programı için şu ifadeleri kullandı:

Bu maskelerin en az 3-4 tanesi deccaliyet, masonizm ve paganizm sembolleridir. Özellikle, Orta Çağ'da kullanılan paganist ritüel sembollerin birebir aynısıdır. Nasıl bir cesaret! Buna, müslüman mahallesinde salyangoz satmak denir.

Müslümanların sabrını mı sınıyorlar?

Müslümanların tepkisi mi yokluyorlar, sabrını mı sınıyorlar! Çok korkunç bir şey... Halk artık aptal değil! Bugün bu semboller, paganizmin, şeytanın sembolleri. Tüm dünyada şeytana hizmet ettiği konuşuluyor. Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!'