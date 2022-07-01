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Gündem Nihat Doğan siyaset yaparsa sonuç böyle olur! Rezil sözler
Gündem

Nihat Doğan siyaset yaparsa sonuç böyle olur! Rezil sözler

11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan türkücü parçası Nihat Doğan siyaset yapmaya kalkıştı. Haddini ve boyunu aşan Doğan, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile MHP bir tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 10:51:00 -
Nihat Doğan siyaset yaparsa sonuç böyle olur! Rezil sözler

11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan burnunu siyasete soktu.

Türkücü parçası Haberler.com'a yaptığı açıklamada haddini ve boyunu aşan ifadeler kullandı.

Nihat Doğan, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sahip çıktı.

Bununla yetinmeyen Nihat Doğan, HDP ile MHP'yi bir tutma küstahlığında bulundu.

2023'te siyasete gireceğini söyleyen türkücü parçası, "Bu ülkede Türkler nasıl siyaset yapıyorsa, MHP nasıl siyaset yapıyorsa bırakın HDP de siyaset yapsın" şeklinde laf kalabalığı yaptı.

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Yorumlar

ayhan balık

dengesiz biri nihat doğan

Adem bey

Suç onda değil Beyaz TV Melih Gökçek'te. Sen niye çıkarıyon bunu ekrana. Şimdi de her muhalefet bunu çıkaracak ekrana
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