Nihat Doğan siyaset yaparsa sonuç böyle olur! Rezil sözler
11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan türkücü parçası Nihat Doğan siyaset yapmaya kalkıştı. Haddini ve boyunu aşan Doğan, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile MHP bir tuttu.
11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan burnunu siyasete soktu.
Türkücü parçası Haberler.com'a yaptığı açıklamada haddini ve boyunu aşan ifadeler kullandı.
Nihat Doğan, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sahip çıktı.
Bununla yetinmeyen Nihat Doğan, HDP ile MHP'yi bir tutma küstahlığında bulundu.
2023'te siyasete gireceğini söyleyen türkücü parçası, "Bu ülkede Türkler nasıl siyaset yapıyorsa, MHP nasıl siyaset yapıyorsa bırakın HDP de siyaset yapsın" şeklinde laf kalabalığı yaptı.