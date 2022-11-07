Nihat Doğan battı
Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren Nihat Doğan, güzellik merkezi işinden zarar ettiğini açıkladı.
Kısa süre önce apar topar evlenmesiyle gündeme gelen Nihat Doğan'ın işleri pek yolunda gitmiyor. Baba olmaya hazırlanan Doğan, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla bir güzellik merkezi açmıştı.
5 milyon TL harcayan Nihat Doğan, şubenin çok büyük zarar etmesiyle yok pahasına güzellik merkezini elinden çıkardı.
Nihat Doğan, 2. Sayfa'nın haberine göre, yakın çevresine “Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim” diye dert yandı.
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