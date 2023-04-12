Nihal Bengisu, rengini belli etti! Nerede kaldı "tarafsız gazetecilik"?

Her fırsatta "tarafsız gazetecilik" vurgusu yapan Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu üzerinden açık destek verdi.

Selvi Hanım'ı usta bir şekilde yıkayıp yağlayan Karaca, rengini belli ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Selvi Kılıçdaroğlu’nu Trabzon ve Rize ziyaretlerinde takip etmek içn davet aldığımda elbette heyecanlandım. Çünkü Selvi Hanım kamuoyunun hep bildiği ama sık sık görmediği bir profildi.

CHP’liler onu tanıyor saygı duyuyordu ama Türkiye’nin çoğunluğu kendisi hakkında hiçbir bilgi ya da intibaya sahip değil.

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Hatta denilebilir ki, Selvi Hanım uzun bir aradan sonra ilk kez "airfryer" ile ilgili videosu viral olduğunda ülkenin gündemine girdi.

Sonra, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektiği videolardaki mutfağın asıl sahibi olarak bir kısa video çekimi yapmış ve "konuşmamız gereken şeyler var" diyerek ekonomik krizden ötürü çocukların yeterli beslenememekten ileri gelen sorunları olduğundan bahsetmişti. Derken sahaya inmeye ve “Türkiye’nin Beslenme Saati’ adlı program kapsamında ziyaretler yapmaya başladı.

Selvi Hanım bugüne bugün 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler sonucunda "First Lady" ünvanını alma ihtimali yüksek olan bir kadın. Ancak pek çok kişi halen onunla ilgili bir intibaya sahip değil.

Kuşkusuz bu aynı zamanda Selvi Kılıçdaroğlu’nun tercihinden ötürü böyle. Muhtemeldir ki, Kemal Kılıçdaroğlu da bir aile bireyi siyaset yapıyor diye tüm aileyi siyasetin parçası haline getirmenin doğal olmadığına inanıyor. Nitekim herhalde seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun çocuklarını babalarının kampanyalarında hiç görmeyeceğiz.

Ama Selvi Hanım’ı yurdun çeşitli yerlerinde görmeye devam edeceğiz. (…)"