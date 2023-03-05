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Medya Nihal Bengisu Karaca efkarlandı! Ne oldu, zoruna mı gitti bacım
Medya

Nihal Bengisu Karaca efkarlandı! Ne oldu, zoruna mı gitti bacım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması, Nihal Bengisu Karaca'yı "dertlendirdi".

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:08:00 -
Nihal Bengisu Karaca efkarlandı! Ne oldu, zoruna mı gitti bacım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması, Nihal Bengisu Karaca'yı "dertlendirdi".

"Olanlar Altılı Masa'ya yaramaz, İYİP’e yaramaz, sadece iktidara yarar" ifadelerini kullanarak ne denli "efkarlı" olduğunu gözler önüne seren Karaca, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Meral Akşener’in Millet İttifakı'nın ortak adayının belirlendiği toplantıyı anarak ve sert ifadeler kullanarak yaptığı konuşma siyasi bir deprem olarak başladı ve kısa sürede kara mizaha döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...) O sert konuşmanın ve kopuşun millet ittifakına zarar verdiği bulutlu ve yağmurlu havada burnunuza düşen yağmur damlası kadar gerçek.

Yoluna beşli olarak devam etse de, masa artık eski masa değil. Millet İttifakı'nın ilk turda seçim kazanma olasılığı pekala vardı, o olasılık artık yok. Bütün hesaplar ikinci turu hedeflemek durumunda artık.

(...) Olanlar Altılı Masa'ya yaramaz, İYİP’e yaramaz, sadece iktidara yarar.

Masa beşli olarak devam edecek de olsa, durumun muhalefetin "bölünmesi" gibi algılanmaya müsait bir yanı var. Toparlanma için çok fazla uğraş ve çaba gerekir. (...)"

 

 

 

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