Niğdeliler, sahura bando sesleriyle uyandı
Niğde’de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.
Niğde’de vatandaşlar bando takımının seslendirdiği şarkılarla sahura kalktı.
Niğde Belediyesi tarafından organize edilen üstü açık otobüs ile bando takımı mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Otobüs üzerindeki bando takımı mahalleleri dolaşarak çeşitli şarkılar seslendirdi.
Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden şarkıları dinleyerek alkışladı.