  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde'den Azerbaycan'a "konvoy"lu destek
Aktüel

Niğde'den Azerbaycan'a "konvoy"lu destek

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:43:41 -
Niğde'den Azerbaycan'a "konvoy"lu destek

NİĞDE (AA) - Niğde'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kurulu üyesi ve vatandaşlar, araçlarıyla Adliye Sarayı önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Salih Yaşar, son zamanlarda Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Buna en güzel cevabı Azerbaycan'ın verdiğini belirten Yaşar, "Biz de her ne kadar oraya gidip fiziki olarak destek olamasak da manen onların yanında olduğumuzu dualarımızı onlara hissettirmek amacıyla bu konvoyu düzenledik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
Erdoğan Macron'a sert çıktı: Hadsiz edepsiz
Gündem

Erdoğan Macron'a sert çıktı: Hadsiz edepsiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a İslam'a yönelik küstah sözlerinden dolayı sert tepki gösterdi. Erdoğan "İ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye buna izin vermeyecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye buna izin vermeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar KKTC Su Hattı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son yapılan A..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay