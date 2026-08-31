Niğde'deki asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24-30 Ağustos tarihlerindeki çalışmaları kapsamında kent genelinde çeşitli operasyonlar ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 276 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin adres ve araçlarındaki aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 71 fişek, 2 av tüfeği, bir bisiklet, bir ütü, 8 bin 230 lira ve 17,15 gram uyuşturucu ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi de ekiplerce yakalandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda ise 5 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 5 bin doldurulmuş makaron, 76 gümrük kaçağı puro, 11 paket kaçak sigara, 11 paket nargile tütünü ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu, ölüm, yaralanma, kaza ve hırsızlık gibi 6 farklı olay vücut izlerinden aydınlatılarak 5 fail tespit edildi. Trafik ekiplerince il genelinde yürütülen uygulamalarda ise 30 bin 714 araç denetlendi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 133'ü motosiklet olmak üzere 1285 sürücüye ceza kesildi, 153 araç trafikten men edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve sivil ekipler tarafından yapılan kontrollerde de incelenen 527 araçtan kural ihlali yapan 515 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.