  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım Tatil sona erdi, yeni adli yıl yarın başlıyor! Kritik dosyalar sırada bekliyor AVM’de skandal görüntü! Boykot edilen markanın hamburgerinden sümüklü böcek çıktı Mekke Anlaşması için ilk toplantı başladı! Bakan Fidan’dan zirve öncesi kritik görüşme CHP’ye oy verdiğini söyledi, hizmete isyanı etti: “Sularım akmıyorsa, çöplerim toplanmıyorsa hesap sorarım” Teşhirci kadınlara sert tepki: “Sütyeni crop, boxeri şort yaptınız” “Haksız yere ihraç edildim” diyordu… Eski hakimin HSK dosyasından neler çıktı neler KKTC'deki yolcu gemisi alabora olmuştu! 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı Yeni hedefleri belli oldu! “Saldırı hazırlığına başladık” Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Yerel Niğde'deki asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
Yerel

Niğde'deki asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
Zekeriya Çalık Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Niğde'deki asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Niğde'de polis ve jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24-30 Ağustos tarihlerindeki çalışmaları kapsamında kent genelinde çeşitli operasyonlar ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 276 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin adres ve araçlarındaki aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 71 fişek, 2 av tüfeği, bir bisiklet, bir ütü, 8 bin 230 lira ve 17,15 gram uyuşturucu ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi de ekiplerce yakalandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda ise 5 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 5 bin doldurulmuş makaron, 76 gümrük kaçağı puro, 11 paket kaçak sigara, 11 paket nargile tütünü ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

 

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu, ölüm, yaralanma, kaza ve hırsızlık gibi 6 farklı olay vücut izlerinden aydınlatılarak 5 fail tespit edildi. Trafik ekiplerince il genelinde yürütülen uygulamalarda ise 30 bin 714 araç denetlendi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 133'ü motosiklet olmak üzere 1285 sürücüye ceza kesildi, 153 araç trafikten men edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve sivil ekipler tarafından yapılan kontrollerde de incelenen 527 araçtan kural ihlali yapan 515 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi
Gündem

Kızıldeniz’de kritik operasyon! Husilere gittiği belirtilen İHA parçaları ele geçirildi

Kızıldeniz’de gerçekleştirilen operasyonda Husilere ulaştırılmak üzere taşındığı belirtilen İran yapımı İHA parçalarının bulunduğu kargo ele..
İzmir’de kalpleri ısıtan görüntüler! Çarşaflı kadının teklifini kabul eden anne-kız tesettüre büründü!
Sosyal Medya

İzmir’de kalpleri ısıtan görüntüler! Çarşaflı kadının teklifini kabul eden anne-kız tesettüre büründü!

İzmir sokaklarında çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, çarşaflı bir kadının yoldan geçen açık bir anne ve kızına yaklaşara..
YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!
Gündem

YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!

Masa ortaklarının tabela partisi YENİ Parti'nin Kadıköy ilçe binası açılışında rezalet üstüne rezalet yaşandı. Kürsüye çıkıp esip gürlemeye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23