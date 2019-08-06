Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Niğde'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alay beldesinde M.A'ya ait evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve düzenlenen operasyonda, 43 kilogram esrar ile 206 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A'nınjandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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