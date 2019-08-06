0553 313 94 23

Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Niğde'de düzenlenen operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:42
Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Operasyonda 43 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alay beldesinde M.A'ya ait evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, 43 kilogram esrar ile 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A'nınjandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:42
  1. Niğde
  2. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  3. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri
  4. esrar
  5. Hint keneviri
  6. kenevir bitkisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini vuracak
    1. ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini..
    2. Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri..
    3. Dini nikahla eşini öldüren cinayet..
    4. Karacabey’in dört bir yanını ‘ıhlamur’..
    5. Malatya’da ulaşımın rahatlaması için..
    6. Bu uçucu yağlar ağrılarınızdan..
    7. Uzmanlar tehlikenin boyutunu açıkladı!..
    8. İnternet kafede av tüfeği kazara ateş..
    9. Ölmeden önce son selfi
    10. Dağlıoğlu: “Bu masa sorunların..
    11. Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6..
    12. Adanaspor'da Robert Feczesin ile..
    13. Sağlık Bakanlığından caretta..
    14. Ahlatlı kadınlardan sanat eseri..
    15. Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
    16. Diyarbakır’da yangın: 2 ev ve 4 ahır..
    17. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    18. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    19. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    20. Meram Belediyesi okulların..
    21. Bitlis'te terör operasyonu
    22. Göz kuruluğuna dikkat
    23. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    24. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    25. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    26. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    27. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    28. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    29. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    30. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'