Niğde’de uyuşturucu satan şahıs yakalandı Niğde’de narkotik ekipleri, en işlek caddede uyuşturucu satan bir kişiyi yakaladı.

Niğde’de narkotik ekipleri, en işlek caddede uyuşturucu satan bir kişiyi yakaladı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Selçuklu Mahallesi Kafeler bölgesinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan ekipler, E.E. isimli şahsı takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 47 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.E., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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