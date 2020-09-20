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Aktüel Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 01:14:53 -
Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Emir Yalçın, Atakan Kurt (18) ve Muhammet Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölenlerin cenazesi, savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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