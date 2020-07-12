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Aktüel

Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:47:15 -
Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Karaçalı (47) idaresindeki 01 ERR 71 plakalı hafif ticari araç, Pozantı-Niğde Otoyolu Kırkgeçit Tünelleri Çeleme Deresi mevkisinde, Muhammer Gezer'in kullandığı 42 Z 2270 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ali Karaçalı yaralandı, araçtaki eşi Ayşe Karaçalı (43) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

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