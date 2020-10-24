  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde'de tableti bozulan yatalak hastayı yardımlaşma platformu sevindirdi
Aktüel

Niğde'de tableti bozulan yatalak hastayı yardımlaşma platformu sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:50:01 -
Niğde'de tableti bozulan yatalak hastayı yardımlaşma platformu sevindirdi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, motosiklet kazası nedeniyle 10 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Ramazan Parıltı'ya bozulan tabletinin yerine yenisi hediye edildi.

Parıltı'nın, ağzıyla tuttuğu kalem yardımıyla kullandığı tableti bozuldu. Tabletini yaptıramayınca sosyal medyadan yardım talebinde bulunan Parıltı'ya, Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu üyeleri, tablet, cep telefonu ve havalı yatak hediye etti.

Parıltı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tablet ve telefonla dış dünyayla bağlantı kurabildiğini belirten Parıltı, şunları kaydetti:

"10 yıl önce motosiklet kazası geçirdim. Boynumdan aşağısı tutmuyor. Sadece ağzıma aldığım kalemle tablet ve telefonumu kullanabiliyorum. Bütün dünyam telefon ve tablet. Sağlığınızın kıymetini bilin. Biz engellilere acıyarak bakmanızı istemiyoruz. Sadece sevgi ve şefkat gösterilmesi bize yeterlidir. Yılda dışarıya iki kez çıkıyorum. Ama dışarı özlemimi bu tablet ve telefonla gideriyorum. Tablet ve telefonumla oyun oynuyorum, sosyal medyaya giriyorum, haberleri, dizi veya film izliyorum. Bana destek olan Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllülerine ve bütün hayırseverlere teşekkür ederim."

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüsü İsmail Tekin de hayırseverlerin yardımıyla Parıltı'nın ihtiyaçlarını giderebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri
Gündem

İlker Başbuğ'dan olay Azerbaycan sözleri

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdiği açıklamasında en büyük h..
Büyük savaş kapıda mı?
Dünya

Büyük savaş kapıda mı? "Hazırlanın" çıkışı sonrası Çin'den dikkat çeken adım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "savaşa hazır olun" açıklaması sonrası Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Pekin yönetimi Rusya'dan 121 a..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay