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Aktüel

Niğde'de tabancayla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:49:43 -
Niğde'de tabancayla vurulan kişi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde A.A'nın evinde silahla vurularak yaralanan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Mustafa Bayram, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüpheli ev sahibi A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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