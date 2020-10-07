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Aktüel Niğde'de sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Niğde'de sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:17:16 -
Niğde'de sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 20'ye yakın sokak köpeğini tabancayla vurarak öldüren ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20'ye yakın sokak köpeğini öldürülerek Kömürcü köyü Çiftlik ilçesi yolu arasında dağlık alana bırakılmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Asayiş timlerinden özel ekip kuruldu.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Kiledere beldesi meydanında köpekleri tabancayla vurarak öldüren ve ona yardım eden şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar A.D. ve O.G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, ve meskun mahalde silahla ateş açma suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

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