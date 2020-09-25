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Aktüel Niğde'de silah zoruyla hayvan çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Niğde'de silah zoruyla hayvan çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:27:59 -
Niğde'de silah zoruyla hayvan çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de silah zoruyla 2 çobanın hayvanlarını gasbettikleri öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Azatlı beldesinde silah zoruyla 2 çobanın hayvanlarını gasbettikleri, Koyunlu köyü muhtarının ahırını ve traktörünü kundakladıkları, bölgeden birçok hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edilen H.B. ve ağabeyi H.B'nin, Bor ilçesine bağlı Tepeköy'de meşelik alanda saklandığını tespit etti.

Oluşturulan özel ekibin düzenlediği operasyonda, kaçmaya çalışan H.B. ayağından vurarak yakalandı, bir süre direnen H.B. de ekiplere teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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