Niğde’de Sağlık Eğitimi Güçleniyor

Dursun Suna Niğde

Ziyarette, Üniversitenin sağlık alanındaki mevcut çalışmaları, eğitim yatırımları ve geleceğe yönelik hedefleri ele aındı. Dekan Prof. Dr. Hanifi Körkoca, Niğde’nin sağlık alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Hanifi, “Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve tıp eğitiminin güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldığı üniversitemize ve ilimize sahip çıkıyoruz. Sayın Milletvekilimiz, Sayın Rektörümüz ve Sayın Belediye Başkanımız başta olmak üzere uyum içerisinde çalışıyoruz. Önemli olan Niğde’ye hep birlikte sahip çıkmak ve geleceğe güçlü bir sağlık altyapısı bırakmaktır” ifadesini kullandı.

53 ASİSTAN HEKİM EĞİTİMİ ALIYOR

Tıp Fakültesi bünyesinde sağlık eğitimine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Körkoca, fakültede 53 asistan hekimin uzmanlık eğitimi gördüğünü, 60 klinikte akademik kadronun güçlendirildiğini ve 8 eğitim kliniğinde aktif olarak sağlık hizmeti ile uzmanlık eğitiminin sürdürüldüğünü ifade etti.

Körkoca, uzman doktor yetiştiren eğitim kliniklerinde, Göz Hastalıkları, Adli Tıp, acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kardiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarında hizmet verildiğini kaydetti.

Körkoca, yapılan yatırımlar ve akademik gelişmeler sayesinde üniversitenin hem sağlık hizmetlerinde hem de tıp eğitiminde her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

REKTÖR USLU’YA TEŞEKKÜR

Kendisine duyulan güvenden dolayı Prof. Dr. Hasan Uslu’ya teşekkür eden Dekan Körkoca, verilen desteğin sağlık alanındaki gelişmelere önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Körkoca, “Bu görevin tarafıma tevdi edilmesinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Uslu’ya teşekkür ediyorum. Bayrağımızın dalgalandığı bu topraklara hizmet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlik ve beraberlik içerisinde üniversitemizi ve ilimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.