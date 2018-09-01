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Niğde'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 kişi yaralandı

Ulukışla ilçesi yakınlarında, otoyoldaki  tünelde TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:38
Niğde'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 kişi yaralandı

Kaza, Pozantı-Niğde-Adana otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Kırkgeçit Tüneli içerisinde meydana geldi. Arif Dağlı yönetimindeki 07 S 4186 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Akoğlu yönetimindeki 20 BY 918 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki Emine ve Arif Dağlı çifti araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Dağlı çiftini araçtan çıkarttı. Yaralılar önce Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne oradan da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin çekiciyle tünelden çıkartılmasının ardından şeritler tekrar trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:38
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