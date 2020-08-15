  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:29:01 -
Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şeyma Çelik (28) yönetimindeki 33 AAZ 823 plakalı otomobil, Ulukışla-Pozantı kara yolu Darboğaz köyü yol ayrımında, Yavuz Selim Koyuncu'nun (52) kullandığı 06 GD 8822 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Koyuncu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, motosikletteki ismi öğrenilemeyen kadın da yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat! Mühim uyarı
Ekonomi

Altın için dikkat! Mühim uyarı

Pandemi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusu..
Yunan-Rum ikilisine kötü haber
Dünya

Yunan-Rum ikilisine kötü haber

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bir karar çıkmaması Yunan-Rum..
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı